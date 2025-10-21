    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові працюють понад 3,5 тисяч підприємств торгівлі та 48 ринків
21.10.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Харкові працюють понад 3,5 тисяч підприємств торгівлі та 48 ринків

З початку року в Харкові почали роботу понад 80 нових магазинів, однак є й ті, що припинили діяльність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На сьогодні в Харкові функціонують понад 3,5 тис. підприємств торгівлі, 1,7 тис. - ресторанного господарства, 1,1 тис. - побутового обслуговування, а також 48 ринків та торговельних майданчиків.
 
За дев’ять місяців 2025 року почали роботу понад 80 нових магазинів продуктових мереж, шість супермаркетів, два магазини товарів для дому, а також низка аптек, кав'ярень, автозаправних станцій, закладів сфери послуг тощо. 
 
Водночас за цей період припинили роботу мережі магазинів «Баскет» та «Мак-маркет».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині запроваджують обмеження електроспоживання для промислових підприємств.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Дороги та транспорт Автобус на Салтівці змінив графік руху 21.10 Суспільство Рятувальники попередили громадян про заморозки 21.10 Надзвичайні події У Харкові водій позашляховика двічі порушив ПДР та зікнувся з фурою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 