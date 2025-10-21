21.10.2025 11:20 Віталій Хіневич

У Харкові працюють понад 3,5 тисяч підприємств торгівлі та 48 ринків

З початку року в Харкові почали роботу понад 80 нових магазинів, однак є й ті, що припинили діяльність.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На сьогодні в Харкові функціонують понад 3,5 тис. підприємств торгівлі, 1,7 тис. - ресторанного господарства, 1,1 тис. - побутового обслуговування, а також 48 ринків та торговельних майданчиків.

За дев’ять місяців 2025 року почали роботу понад 80 нових магазинів продуктових мереж, шість супермаркетів, два магазини товарів для дому, а також низка аптек, кав'ярень, автозаправних станцій, закладів сфери послуг тощо.

Водночас за цей період припинили роботу мережі магазинів «Баскет» та «Мак-маркет».

