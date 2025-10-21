21.10.2025 10:43 Рита Парфенова

Поліція задокументувала нові воєнні злочини рф на Харківщині: під ударами – Харків і Куп’янський район (відео, фото)

Минулої доби російська армія завдала ударів по житлових районах Харкова та населених пунктах Куп’янського району. Серед постраждалих — мирні мешканці, пошкоджено десятки будинків і підприємство.

Поліція фіксує наслідки нових воєнних злочинів країни-агресора, повідомляє РЕДПОСТ.

Минулої доби під вогнем опинилися місто Харків та населені пункти Куп'янського району. Армія рф застосовувала керовані авіаційні бомби, артилерію та безпілотники різних типів.

Уночі 21 жовтня російська авіація завдала ударів по Харкову. В Індустріальному районі пошкоджено понад 10 житлових будинків, гостру реакцію на стрес зазнали вісім цивільних — жінки 45, 47, 50, 61, 67, 76 років та чоловіки 48 і 63 років.

У Немишлянському районі зафіксовано влучання у дах виробничого цеху цивільного підприємства, а в Київському районі впав ворожий безпілотник — без постраждалих.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу зруйновані будівлі, а в селі Подоли поранення отримав 65-річний місцевий житель. Також пошкоджено житлові будинки в інших населених пунктах району.

20 жовтня поліцейські здійснили 72 огляди місць подій і внесли відомості за 13 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією рф.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини задокументували 26 936 воєнних злочинів, скоєних на території області.

