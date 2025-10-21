21.10.2025 10:14 Рита Парфенова

На Харківщині запроваджують обмеження електроспоживання для промислових підприємств

Через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в області діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



Фото:

Сьогодні, 21 жовтня, у Харківській області з 16:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що рішення ухвалено через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Жителів області просять ощадливо користуватися електроенергією в години пікового навантаження.

«Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, особливо у вечірній період», – наголошують фахівці.

