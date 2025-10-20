    
20.10.2025  15:55   Дмитро Колонєй

Не буде газу у Слобідськму районі Харкова: коли та за якими адресами

Міська філія «Газмережі» проведе роботи на мережах Харкова.


Не буде газу у Слобідськму районі Харкова: коли та за якими адресами
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 22 жовтня по 23 жовтня 2025 року бригади Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Слобідському районі міста.
 
У зв’язку з цим можливе тимчасове припинення газопостачання споживачам за адресами:
 
  • пров.Самаркандський – Всі будинки
  • вул.Тяньшаньська – Всі будинки
  • вул.Самаркандська – Всі будинки
  • в’їзд.Аскольдівський 1-й – Всі будинки
  • проїзд.Кедровий – Всі будинки
  • вул.Байдарська – Всі будинки
  • пров.Кедровий – Всі будинки
  • пров.Ялтинський – Всі будинки
  • вул.Селекційна – Всі будинки
  • вул.Моцарта – Всі будинки
  • вул.Скрипаївська – Всі будинки
  • вул.Пирятинська – Всі будинки
  • пров.Імбирний – Всі будинки
  • вул.Сокальських – Всі будинки
  • вул.Бельбецька – Всі будинки
  • вул.Яружна – Всі будинки
  • пров.Яружний – Всі будинки
  • вул.Ай-Петринська – Всі будинки
  • вул.Гюґо – Всі будинки
  • вул.Киргизька буд. 28-А,   28,   30,   32,   34,   38,   40,   42,   44,   46,   48,   56,   58,   62,   64,   66,   68,   70,   72,   74,   76,   78,   80,   82,   84,   86,   88,   98,   100,   102,   104,   106,   108,   110,   112,   114,   116,   118,   120,   122,   124,   126
  • вул.Морозова буд. 37-А,   37,   39,   41,   43,   45,   47,   49,   51
  • просп.Байрона буд. 59,   61,   63,   63-А,   65,   67,   69,   71,   75,   75-А,   77,   79,   81,   83,   85,   87,   89,   91,   93,   95,   97,   99,   101-А,   101,   103,   105,   107,   109,   111,   113,   115,   117,   119,   121,   123,   125,   125-А,   127,   129,   131,   133,   135,   137,   139,   141,   143,   145,   147,   149,   151,   153,   155
  • просп.Льва Ландау буд. 103,   105,   107,   109,   111,   113,   115,   117,   119,   121,   123,   125,   127,   129,   131,   133,   135,   137,   139,   141,   143,   145
  • вул.Леонтовича буд. 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11-А,   11,   12
  • вул.Павла Чубинського буд. 2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24
  • вул.Міцкевича буд. 1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11
 
Газовики просять мешканців на цей час максимально обмежити споживання природного газу, щоб уникнути тривалих відключень та дякують за відповідальність та співпрацю.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі Харкова частково відсутнє електропостачання.
 
