20.10.2025 15:55 Дмитро Колонєй

Не буде газу у Слобідськму районі Харкова: коли та за якими адресами

Міська філія «Газмережі» проведе роботи на мережах Харкова.



Не буде газу у Слобідськму районі Харкова: коли та за якими адресами



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 22 жовтня по 23 жовтня 2025 року бригади Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Слобідському районі міста.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У зв’язку з цим можливе тимчасове припинення газопостачання споживачам за адресами:

пров. Самаркандський – Всі будинки

– Всі будинки вул. Тяньшаньська – Всі будинки

– Всі будинки вул. Самаркандська – Всі будинки

– Всі будинки в’їзд. Аскольдівський 1-й – Всі будинки

– Всі будинки проїзд. Кедровий – Всі будинки

– Всі будинки вул. Байдарська – Всі будинки

– Всі будинки пров. Кедровий – Всі будинки

– Всі будинки пров. Ялтинський – Всі будинки

– Всі будинки вул. Селекційна – Всі будинки

– Всі будинки вул. Моцарта – Всі будинки

– Всі будинки вул. Скрипаївська – Всі будинки

– Всі будинки вул. Пирятинська – Всі будинки

– Всі будинки пров. Імбирний – Всі будинки

– Всі будинки вул. Сокальських – Всі будинки

– Всі будинки вул. Бельбецька – Всі будинки

– Всі будинки вул. Яружна – Всі будинки

– Всі будинки пров. Яружний – Всі будинки

– Всі будинки вул. Ай-Петринська – Всі будинки

– Всі будинки вул. Гюґо – Всі будинки

– Всі будинки вул. Киргизька буд. 28-А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126

буд. 28-А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 вул. Морозова буд. 37-А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

буд. 37-А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 просп. Байрона буд. 59, 61, 63, 63-А, 65, 67, 69, 71, 75, 75-А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125-А, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

буд. 59, 61, 63, 63-А, 65, 67, 69, 71, 75, 75-А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125-А, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155 просп. Льва Ландау буд. 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145

буд. 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 вул. Леонтовича буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-А, 11, 12

буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-А, 11, 12 вул. Павла Чубинського буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 вул.Міцкевича буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Газовики просять мешканців на цей час максимально обмежити споживання природного газу, щоб уникнути тривалих відключень та дякують за відповідальність та співпрацю.