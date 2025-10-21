    
Главная Новини Харкова ЖКГ У деяких населених пунктах Чугуївського району тимчасово не буде газу
21.10.2025  15:20   

У деяких населених пунктах Чугуївського району тимчасово не буде газу

27 жовтня фахівці проведуть планові роботи на газових мережах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
У звʼязку з проведенням планових робіт, 27 жовтня 2025 року тимчасово призупиняється розподіл газу до селища Есхар Новопокровської громади Чугуївського району.
 
Відновлення газопостачання до житлових будинків планується розпочати 28 жовтня.
 
«Для підключення будинків і квартир, працівники Харківської філії  «Газмережі» мають отримати доступ до газових приладів клієнтів, для безпечного пуску газу», - йдеться у повідомленні.
 
У той же час Харківська філія «Газмережі» просить мешканців села Стара Покровка, для уникнення відключень, не користуватися природним газом 27 жовтня 2025 року, з 8-00 до 17-00 год.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики розповіли, де не буде газопостачання на Харківщині через проведення робіт.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 ЖКГ Газовики розповіли, де не буде газопостачання на Харківщині через проведення робіт 17.10 ЖКГ Осіннє прибирання у Харкові: нові підмітально-прибиральні машини на службі місту (фото) 17.10 ЖКГ В Основ’янському районі тимчасово не буде газу: перелік адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 