У деяких населених пунктах Чугуївського району тимчасово не буде газу

27 жовтня фахівці проведуть планові роботи на газових мережах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

У звʼязку з проведенням планових робіт, 27 жовтня 2025 року тимчасово призупиняється розподіл газу до селища Есхар Новопокровської громади Чугуївського району.

Відновлення газопостачання до житлових будинків планується розпочати 28 жовтня.

«Для підключення будинків і квартир, працівники Харківської філії «Газмережі» мають отримати доступ до газових приладів клієнтів, для безпечного пуску газу», - йдеться у повідомленні.

У той же час Харківська філія «Газмережі» просить мешканців села Стара Покровка, для уникнення відключень, не користуватися природним газом 27 жовтня 2025 року, з 8-00 до 17-00 год.

