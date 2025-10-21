    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області знайшли частину ворожої ракети (фото)
21.10.2025  14:55   Віталій Хіневич

У Харківській області знайшли частину ворожої ракети (фото)

Місцеві жителі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.
 
Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на полі на Харківщині.
 
 
Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення. 
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Надзвичайні події У палаючому будинку рятувальники Харківщини виявили тіло жінки 21.10 Надзвичайні події На Харківщині з родини вилучили дитину 21.10 Надзвичайні події На Харківщині врятували жінку з палаючого будинку (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 