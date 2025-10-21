21.10.2025 14:55 Віталій Хіневич

У Харківській області знайшли частину ворожої ракети (фото)

Місцеві жителі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.

Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на полі на Харківщині.

Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram