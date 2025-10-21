    
21.10.2025  14:30   Віталій Хіневич

Газовики розповіли, де не буде газопостачання на Харківщині через проведення робіт

22 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в селищі Манченки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
Манченки:
 
  • вул. Івана Богуна (Бородіна) буд. 1,  2,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  13,  14,  16,  18,  22,  22a,  24.
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
