21.10.2025  13:50   Віталій Хіневич

У палаючому будинку рятувальники Харківщини виявили тіло жінки

Займання будинку сталося 21 жовтня в Ізюмському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.
 
О 12:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Петрівське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району. Горів приватний житловий будинок на площі близько 70 кв. м.
 
 
На місце події прибули рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди. Під час гасіння вогню було виявлено тіло загиблої жінки 1984 року народження.
 
 
До ліквідації пожежі залучалося 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ДСНС, а також місцеві пожежні команди з Петрівського та Шевелівки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині врятували жінку з палаючого будинку.
 
