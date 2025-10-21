21.10.2025 13:45 Рита Парфенова

На Харківщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла з дому та не повернулася

Поліція Лозової встановлює місцезнаходження 11-річної Яни Кучер, яка 21 жовтня пішла з дому та досі не повернулася.

Поліція розшукує Кучер Яну Геннадіївну, 2014 року народження, мешканку Лозівської громади Харківської області, яка 21 жовтня 2025 року пішла з дому та не повернулася. Про це повідомляє

Прикмети дитини:

зріст – 140–145 см,

тіло – худорляве,

волосся – довге каштанове,

вага – приблизно 55 кг.

Була одягнена:

чорна куртка,

чорні брюки,

чорні кросівки з білою полосою,

шапка світло-червоного кольору.

Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, негайно повідомити поліцію за телефонами:

099 473 07 31;

095 944 12 88;

050 648 39 14;

102.

