21.10.2025  13:45   Рита Парфенова

На Харківщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла з дому та не повернулася

Поліція Лозової встановлює місцезнаходження 11-річної Яни Кучер, яка 21 жовтня пішла з дому та досі не повернулася.

Кучер Яну Геннадіївну
 
Поліція розшукує Кучер Яну Геннадіївну, 2014 року народження, мешканку Лозівської громади Харківської області, яка 21 жовтня 2025 року пішла з дому та не повернулася. Про це повідомляє

Прикмети дитини:

  • зріст – 140–145 см,
  • тіло – худорляве,
  • волосся – довге каштанове,
  • вага – приблизно 55 кг.

Була одягнена:

  • чорна куртка,
  • чорні брюки,
  • чорні кросівки з білою полосою,
  • шапка світло-червоного кольору.

Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, негайно повідомити поліцію за телефонами:

  • 099 473 07 31; 
  • 095 944 12 88; 
  • 050 648 39 14;
  • 102.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Чугуївщини розшукали зниклого 16-річного хлопця в Харкові.
