На Харківщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла з дому та не повернулася

Поліція Лозової встановлює місцезнаходження 11-річної Яни Кучер, яка 21 жовтня пішла з дому та досі не повернулася.
Прикмети дитини:
Була одягнена:
Правоохоронці та волонтери закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, негайно повідомити поліцію за телефонами:
День сприятливий для спокійної роботи та роздумів про майбутнє. Не варто поспішати — уважність і терпіння принесуть кращі результати, ніж імпульсивні рішення.
У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
