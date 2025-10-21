    
21.10.2025  13:30   Віталій Хіневич

На Харківщині з родини вилучили дитину

Працівники поліції спільно зі службою у справах дітей вилучили 4-річну дівчину в 45-річної мешканки села Мирне.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка тривалий час нехтувала своїми батьківськими обов’язками.
 
Під час перевірки поліцейські виявили повну відсутність належних умов для проживання дитини. У помешканні панували безлад й антисанітарія, що становило реальну загрозу життю та здоров’ю дівчинки.
 
Наразі дитина перебуває у лікарні, де проходить медичне обстеження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла з дому та не повернулася.
 
Тэги:  події, харків
