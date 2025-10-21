    
Главная Новини Харкова Армія Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до лютого 2026 року
21.10.2025  13:13   Рита Парфенова

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до лютого 2026 року

Верховна Рада підтримала президентські законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на території України ще на 90 діб.

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 2026 року

Як повідомляє РЕДПОСТ, Верховна Рада України схвалила законопроєкт президента, яким продовжено термін дії воєнного стану в країні.

За закон «Про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”» (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.

Документ передбачає, що воєнний стан, який діє з 5:30 5 листопада 2025 року, продовжується на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Також Верховна Рада продовжила термін загальної мобілізації до лютого 2026 року. Закон «Про затвердження указу президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» (реєстраційний №14129) підтримали 315 нардепів.

