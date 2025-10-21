21.10.2025 13:13 Рита Парфенова

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до лютого 2026 року

Верховна Рада підтримала президентські законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на території України ще на 90 діб.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Верховна Рада України схвалила законопроєкт президента, яким продовжено термін дії воєнного стану в країні.

За закон «Про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”» (реєстраційний №14128) проголосувало 317 народних депутатів.

Документ передбачає, що воєнний стан, який діє з 5:30 5 листопада 2025 року, продовжується на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Також Верховна Рада продовжила термін загальної мобілізації до лютого 2026 року. Закон «Про затвердження указу президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» (реєстраційний №14129) підтримали 315 нардепів.

