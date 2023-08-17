17.08.2023 12:35 Рита Парфенова

В Україні подовжені воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб.

Як повідомляє РЕДПОСТ, президент Зеленський підписав закони про продовження військового стану та загальну мобілізацію в країні на 90 діб



Мова йде про закон №9532 про продовження воєнного стану, а також закон №9533 про продовження строку проведення загальної мобілізації.



Закони набудуть чинності із завтрашнього дня.



Воєнний стан та мобілізація діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.