В Україні подовжені воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб.
Як повідомляє РЕДПОСТ, президент Зеленський підписав закони про продовження військового стану та загальну мобілізацію в країні на 90 діб
Мова йде про закон №9532 про продовження воєнного стану, а також закон №9533 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Закони набудуть чинності із завтрашнього дня.
Воєнний стан та мобілізація діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
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