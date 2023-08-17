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17.08.2023  12:35   Рита Парфенова

В Україні подовжені воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб.

підписав закон

Як повідомляє РЕДПОСТ, президент Зеленський підписав закони про продовження військового стану та загальну мобілізацію в країні на 90 діб

Мова йде про закон №9532 про продовження воєнного стану, а також закон №9533 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Закони набудуть чинності із завтрашнього дня.

Воєнний стан та мобілізація діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  воєнний стан, мобілізація
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