17.08.2023 11:55 Рита Парфенова

Дві зруйновані обстрілами школи Харкова відновить місто-побратим

Німецькі партнери міста Харкова відновлять дві школи, зруйновані внаслідок обстрілів.



РЕДПОСТ

Як розповів в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, домовленості з цього питання були досягнути напередодні під час його онлайн-зустрічі з представниками державної адміністрації Баварії та міста-побратима Нюрнберга. Про це повідомляє РЕДПОСТ.



Ігор Терехов відзначив важливість такої підтримки з боку міжнародних партнерів. Мер підкреслив, що відбудова Харкова не може чекати.



«Цього року, незважаючи на війну, на певний дефіцит бюджету міста, ми відбудовуємо будинки харків’ян, бо люди хочуть повернутися додому. Також потрібно відновлювати школи, дитсадки та лікарні. Важливо, щоб ми не зупинялись у нашій роботі з відбудови Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в рамках підготовки міста до нового опалювального сезону Харкова комунальники переклали понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км.