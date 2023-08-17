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17.08.2023  10:59   Рита Парфенова

Триває масштабне перекладання магістральних трубопроводів: Ігор Терехов про підготовку до опалювального сезону

В рамках підготовки міста до нового опалювального сезону Харкова комунальники переклали понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км.


Фото: ХТМ

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«У нас триває масштабне перекладання магістральних трубопроводів. Роботи йдуть за графіком. Вже перекладено більше 130 км магістралей з запланованих 220 км. Крім того, ремонтуємо ТЕЦ, котельні, щоб пройти опалювальний сезон на достойному рівні», - розповів Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Харківські теплові мережі» готують до опалювального сезону одну з котелень у Київському районі, яка тривалий час перебувала під ворожими обстрілами.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  опалення, ігор терехов, харків
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