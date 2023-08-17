Триває масштабне перекладання магістральних трубопроводів: Ігор Терехов про підготовку до опалювального сезону

В рамках підготовки міста до нового опалювального сезону Харкова комунальники переклали понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«У нас триває масштабне перекладання магістральних трубопроводів. Роботи йдуть за графіком. Вже перекладено більше 130 км магістралей з запланованих 220 км. Крім того, ремонтуємо ТЕЦ, котельні, щоб пройти опалювальний сезон на достойному рівні», - розповів Ігор Терехов.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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