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16.08.2023  19:05   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики відновляють постраждалу від обстрілів котельню

Про те, які саме роботи тривають у котельні, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Відновляють постраждалу від обстрілів котельню харківські тепловики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», спеціалістп  підприємства готують до опалювального сезону одну з котелень у Київському районі, яка тривалий час перебувала під ворожими обстрілами.
 
Відновляють постраждалу від обстрілів котельню харківські тепловики
 
Відновляють постраждалу від обстрілів котельню харківські тепловики
 
У 2022 році на цій котельні вже йшли роботи:
  • відремонтували два котли,
  • вставили вибиті вікна,
  • відновили дах,
  • замінили трубопроводи, що постраждали від розмерзання, та інші комунікації.
Відновляють постраждалу від обстрілів котельню харківські тепловики
 
Відновляють постраждалу від обстрілів котельню харківські тепловики
 
Які відновлювальні роботи йдуть наразі, розповв технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін:
  • триває капітальний ремонт третього котла
  • йде заміна всіх колекторів, якими під час опалювального сезону на мікрорайон подається теплоносій
  • продовжується заміна запірної арматури та насосного обладнання.
Відновляють постраждалу від обстрілів котельню харківські тепловики
 
Взимку котельня має забезпечити теплом та гарячою водою 110 житлових будинків, чотири дитсадки, дві школи та лікарню. На випадок блекаутів об'єкт обладнаний когенераційною установкою, яку також поновили після обстрілів. Крім того, на котельні встановлюють баки аварійного запасу води для забезпечення автономності за будь-яких умов роботи.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків, котельня, реионт, агрессия росси
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