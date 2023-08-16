Ворог безуспішно намагався наступати на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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