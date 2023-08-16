16.08.2023 19:27 Дмитро Колонєй

Ворог безуспішно намагався наступати на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 3 населені пунктиХарківщини: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.