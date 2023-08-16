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16.08.2023  19:27   Дмитро Колонєй

Ворог безуспішно намагався наступати на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагалися наступати на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 3 населені пунктиХарківщини: Вільшана, Петропавлівка, Чернещина.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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