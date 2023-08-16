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16.08.2023  20:06   Дмитро Колонєй

Сумоїсти з Харкова стали переможцями та призерами Кубку України

Представники Харкова триуфально виступили на престижних змаганнях у Луцьку.

Стали переможцями та призерами Кубку України з сумо харківські спортсмени
 
\Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, спортсмени здобули 11 медалей на Кубку України з сумо, який проходив 12-14 серпня в Луцьку, - три золоті, три срібні та п’ять бронзових.
 
  • Серед жінок у ваговій категорії до 65 кг переможницею стала Олена Нікітінська. Також вона з іншими харківськими спортсменками Тетяною Караченко, Софією Бординських та Анною Фоміцькою перемогла у командних змаганнях серед жінок.
  • У змаганнях серед чоловіків золоту медаль приніс Нікіта Каневський (до 77 кг). Також у складі харківської команди разом з Валерієм Большаком, Олександром Примаченком та Русланом Грініком, Каневський став бронзовим призером.
  •  Срібні медалі здобули Софія Бординських (60 кг), Тетяна Караченко (73 кг) та Валерія Большак (92 кг). Бронзовими призерами  стали Алефтина Ляшенко (55 кг), Анна Фоміцька (80 кг), Олександр Примаченко (100 кг) та Максим Олешко (понад 115 кг).
 
 Змагання були етапом відбору на чемпіонат світу, який відбудеться 5-9 жовтня в Японії. До складу збірної України потрапили Нікіта Каневський та Олена Нікітінська.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, призери, сумо
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