16.08.2023 20:33 Дмитро Колонєй

У Харкові вперше судутимуть чоловіка, який привласнив сотні тисяч на ремонті пошкодженого будинку

У Харкові чекає на суд чоловік за шахрайство в умовах воєнного часу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у грудні 2022 року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у смт Золочів Богодухівського району.

Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Директор ТОВ, який вирішив привласнити бюджетні кошти, для цього забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності.

«У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

Завдяки принциповій позиції прокуратури обвинувачений повністю відшкодував завдані державі збитки.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.