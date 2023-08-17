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17.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 15–20°С, вдень 27–32°С.

Народні прикмети

  • Вважається, що погода в цей день передбачає, яким буде листопад. Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим, а якщо похмуро і дощ іде – бути йому сірим і туманним.
  • Якщо сонечка плавно літають високо над кущами, то наступного дня буде ясно і тепло.
  • Граки ввечері летять у південному напрямку – на сонячну погоду.
  • Дощі можуть розпочатися серед білого дня, без блискавок і грому.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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