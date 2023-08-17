Прогноз погоди у Харкові на 17 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 15–20°С, вдень 27–32°С.
Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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