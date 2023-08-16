Ворог здійснив нові обстріли Харківщини

Військові рф продовжують тероризувати обстрілами міста та села Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 серпня 2023 року.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
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Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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