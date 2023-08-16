Ворог здійснив нові обстріли Харківщини

16.08.2023 08:14 Рита Парфенова

Військові рф продовжують тероризувати обстрілами міста та села Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина.