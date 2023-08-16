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16.08.2023  08:14   Рита Парфенова

Ворог здійснив нові обстріли Харківщини

Військові рф продовжують тероризувати обстрілами міста та села Харківщини.

Ворог здійснив нові обстріли Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка.
 
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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