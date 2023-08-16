Харківщина на ранок 16 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив три пожежі на Харківщині.
Внаслідок обстрілу окупантів о 12:25 сталася пожежа у місті Вовчанськ. Загорівся житловий будинок площею 300 квадратних метрів. На щастя, немає жертв чи постраждалих.
У селі Піски-Радьківські Ізюмського району сталася пожежа у складському приміщенні колишнього сільгосппідприємства площею 300 квадратних метрів. На місце події прибуло 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб приборкати вогонь.
Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до м. Вовчанськ. В результаті обстрілу було пошкоджено 3 приватні домоволодіння та 2 господарчі споруди.
Загалом протягом доби з 15 по 16 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
17 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.
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