16.08.2023 08:38 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив три пожежі на Харківщині.

Внаслідок обстрілу окупантів о 12:25 сталася пожежа у місті Вовчанськ. Загорівся житловий будинок площею 300 квадратних метрів. На щастя, немає жертв чи постраждалих.



У селі Піски-Радьківські Ізюмського району сталася пожежа у складському приміщенні колишнього сільгосппідприємства площею 300 квадратних метрів. На місце події прибуло 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб приборкати вогонь.



Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до м. Вовчанськ. В результаті обстрілу було пошкоджено 3 приватні домоволодіння та 2 господарчі споруди.



Загалом протягом доби з 15 по 16 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.