    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 16 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
16.08.2023  08:38   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив три пожежі на Харківщині.

Внаслідок обстрілу окупантів о 12:25 сталася пожежа у місті Вовчанськ. Загорівся житловий будинок площею 300 квадратних метрів. На щастя, немає жертв чи постраждалих.

У селі Піски-Радьківські Ізюмського району сталася пожежа у складському приміщенні колишнього сільгосппідприємства площею 300 квадратних метрів. На місце події прибуло 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб приборкати вогонь.

Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до м. Вовчанськ. В результаті обстрілу було пошкоджено 3 приватні домоволодіння та 2 господарчі споруди.

Загалом протягом доби з 15 по 16 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
17 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Надзвичайні події Ворожі обстріли та пожежі на Харківщині 15 серпня. Дані від ДСНС 14.08 Надзвичайні події Обстріли, пожежі та підриви на мінах: Харківщина на ранок 14 серпня 13.08 Надзвичайні події Харківщина на ранок 13 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 