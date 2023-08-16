Shahed атакують Харків: перебувайте в укриттях

Зранку 16 серпня ворожі ударні беспілотники атакують Харків.
Про те, що група ударних БпЛа прямує в Харків, близько о пів на дев'яту повідомили у телеграм-каналі Повітряні Сили ЗСУ України, повідомляє РЕДПОСТ.
Пізніше директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол підтвердив, що над Харковом зафіксовані Shahed.
Городян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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