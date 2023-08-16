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16.08.2023  09:04   Рита Парфенова

Shahed атакують Харків: перебувайте в укриттях

Зранку 16 серпня ворожі ударні беспілотники атакують Харків.

Shahed

Про те, що група ударних БпЛа прямує в Харків, близько о пів на дев'яту повідомили у телеграм-каналі Повітряні Сили ЗСУ України, повідомляє РЕДПОСТ.

Пізніше директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол підтвердив, що над Харковом зафіксовані Shahed.

Городян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 серпня 2023 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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