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16.08.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Російські загарбники катують полонених (відео)

Про це свдчить перехоплення воєнної розвідки.

 

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, перехоплена воєнною розвідкою розмова громадянки з Челябінської області з солдатом 15 бригади окупаційної армії, які перебувають на території Луганщини. Окупант розповідає про майбутні тортури над полоненим. 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поранені загарбники тікають за гроші з фронту, а у РФ триває мобілізація.

 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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