Російські загарбники катують полонених (відео)

16.08.2023 18:33 Дмитро Колонєй

Про це свдчить перехоплення воєнної розвідки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, перехоплена воєнною розвідкою розмова громадянки з Челябінської області з солдатом 15 бригади окупаційної армії, які перебувають на території Луганщини. Окупант розповідає про майбутні тортури над полоненим.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поранені загарбники тікають за гроші з фронту, а у РФ триває мобілізація.