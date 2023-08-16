Російські загарбники катують полонених (відео)

Про це свдчить перехоплення воєнної розвідки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, перехоплена воєнною розвідкою розмова громадянки з Челябінської області з солдатом 15 бригади окупаційної армії, які перебувають на території Луганщини. Окупант розповідає про майбутні тортури над полоненим.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поранені загарбники тікають за гроші з фронту, а у РФ триває мобілізація.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
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