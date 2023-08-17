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17.08.2023  11:20   Рита Парфенова

Жінка загинула під час ворожого обстрілу залізничної станції на Харківщині

61-річна жінка загинула внаслідок обстрілу військовими рф станції Заоскілля у Куп'янську

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, обстріл станції Заоскілля Куп’янського району сталвся близько десятої гдини ранку 17 серпня

Під час обстрілу загинула жінка 1962 року народження.

Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці.

Пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

Служби ліквідовують наслідки російської агресії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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