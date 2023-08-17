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17.08.2023  09:28   Рита Парфенова

Військові рф вдарили ракетами по населеним пунктам Харківщини: є загиблий

Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом 16 серпня ворог завдав ракетних та артилнрйських ударів по населеним пунктам області.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура.

У с. Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

В районі с. Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці.

І вже зранку 17 серпня близько 6:50 ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 серпня 2023 року.


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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