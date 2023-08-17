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17.08.2023  08:08   Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаку росіян на село Синьківка у Харківській області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ,  ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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