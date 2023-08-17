ЗСУ відбили атаку росіян на село Синьківка у Харківській області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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