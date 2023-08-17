17.08.2023 08:08 Рита Парфенова

ЗСУ відбили атаку росіян на село Синьківка у Харківській області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області.



На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 серпня 2023 року.