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17.08.2023  08:47   Рита Парфенова

Під час пожежі на Харківщині загинув чоловік

Вознеборці за дві години впоралися з пожежею, яка виникла з побутових причин.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, через коротке замикання електричної мережі о 22:25 сталася пожежа, внаслідок якої помер чоловік у віці 67 років.

Інцидент стався у селищі Чкаловське Чугуївського району. Вогонь охопив прибудову до приватного будинку, знищивши дах та домашні речі на площі 70 квадратних метрів.

Гасінням займалися рятувальники 39-го Державного пожежно-рятувального посту та 64-ї частини з міста Лисичанська. О 23:15 вогонь було вдалося приборкати, а о 00:25 він був повністю ліквідований.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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