Під час пожежі на Харківщині загинув чоловік

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, через коротке замикання електричної мережі о 22:25 сталася пожежа, внаслідок якої помер чоловік у віці 67 років.

Інцидент стався у селищі Чкаловське Чугуївського району. Вогонь охопив прибудову до приватного будинку, знищивши дах та домашні речі на площі 70 квадратних метрів.

Гасінням займалися рятувальники 39-го Державного пожежно-рятувального посту та 64-ї частини з міста Лисичанська. О 23:15 вогонь було вдалося приборкати, а о 00:25 він був повністю ліквідований.