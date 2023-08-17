Під час пожежі на Харківщині загинув чоловік

Вознеборці за дві години впоралися з пожежею, яка виникла з побутових причин.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, через коротке замикання електричної мережі о 22:25 сталася пожежа, внаслідок якої помер чоловік у віці 67 років.
Інцидент стався у селищі Чкаловське Чугуївського району. Вогонь охопив прибудову до приватного будинку, знищивши дах та домашні речі на площі 70 квадратних метрів.
Гасінням займалися рятувальники 39-го Державного пожежно-рятувального посту та 64-ї частини з міста Лисичанська. О 23:15 вогонь було вдалося приборкати, а о 00:25 він був повністю ліквідований.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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