17.08.2023 09:53 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 17 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби трапилось 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. З них 3 були ліквідовані силами рятувальників ДСНС.



Перша виникла близько 13:00 у с. Покаляне Вовчанської громади. Там окупанти обстріляли приватний маєток, де зруйнували будинок та підпалили господарчу споруду. Підрозділи ДСНС на гасіння цієї пожежі не залучались. Інформації про жертв та постраждалих не надходило.



Друга пожежа з тієї ж причини зафіксована о 14:30 у с. Петропавлівка однойменної громади. Там ворожий снаряд потрапив у господарчу споруду, яка зайнялась на площі 50 кв.м. Пожежа ліквідована вогнеборцями 44-ї ДПРЧ о 15:20. Постраждалих немає.



Трохи згодом, о 16:08 бійці цього підрозділу загасили сухостій біля приватного будинку у Куп’янську, який зайнявся внаслідок прильоту боєприпасу. Площа цієї пожежі склала 50 кв.м. Вона була ліквідована о 16:40.



Нарешті, о 09:06 внаслідок влучання ворожої ракети у приватний город загорілась лісопосадка та трава на площі 100 кв.м. Подія сталась у с. Велика Рогань Харківського району. Загоряння ліквідоване силами місцевої пожежної команди з селища Рогань та рятувальників 25-ї ДРПЧ о 16:52. На щастя обійшлось без жертв.



Загалом протягом доби з 16 серпня по 17 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку території, обстріляної ворогом;

10 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 16 серпня у селищі Чкаловське Чугуївського району трапилась пожежа, на якій загинув 67-річний чоловік.