    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські Чугуївщини розшукали зниклого 16-річного хлопця в Харкові
08.10.2025  15:44   Рита Парфенова

Поліцейські Чугуївщини розшукали зниклого 16-річного хлопця в Харкові

Підліток повідомив матері, що не планує повертатися, після чого зв’язок із ним зник. Поліцейські встановили його місцезнаходження в Харкові та повернули додому.

Поліція Харківщини розшукала 16-річного хлопця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
7 жовтня близько 19:00 до Чугуївського районного управління поліції звернулася мешканка Малинівської громади із заявою про зникнення свого 16-річного сина. Хлопець пішов із дому та телефоном повідомив, що повертатися не має наміру. Самостійні пошуки матері результатів не дали.
 
На розшук неповнолітнього було орієнтовано весь особовий склад поліції. Правоохоронці перевірили коло спілкування юнака та можливі місця, де він міг перебувати.
 
Близько опівночі поліцейські встановили, що хлопець знаходиться у Харкові – у знайомого. Співробітники ювенальної превенції спільно з оперативниками доставили підлітка додому та передали матері.
 
З хлопцем провели профілактичну бесіду, аби запобігти повторенню подібних випадків. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області.
Тэги:  розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 Надзвичайні події У Харкові розшукують 18-річного Назара Удода 25.09 Надзвичайні події Ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області 12.08 Надзвичайні події Поліція розшукала двох неповнолітніх дівчат, які зникли з будинку сімейного типу на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 