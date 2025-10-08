08.10.2025 15:44 Рита Парфенова

Поліцейські Чугуївщини розшукали зниклого 16-річного хлопця в Харкові

Підліток повідомив матері, що не планує повертатися, після чого зв’язок із ним зник. Поліцейські встановили його місцезнаходження в Харкові та повернули додому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

7 жовтня близько 19:00 до Чугуївського районного управління поліції звернулася мешканка Малинівської громади із заявою про зникнення свого 16-річного сина. Хлопець пішов із дому та телефоном повідомив, що повертатися не має наміру. Самостійні пошуки матері результатів не дали.

На розшук неповнолітнього було орієнтовано весь особовий склад поліції. Правоохоронці перевірили коло спілкування юнака та можливі місця, де він міг перебувати.

Близько опівночі поліцейські встановили, що хлопець знаходиться у Харкові – у знайомого. Співробітники ювенальної превенції спільно з оперативниками доставили підлітка додому та передали матері.

З хлопцем провели профілактичну бесіду, аби запобігти повторенню подібних випадків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області.