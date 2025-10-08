08.10.2025 15:55 Рита Парфенова

У Харкові ветерани дізналися про кар’єрні можливості в IT

Більше 150 учасників зібралися на ярмарку «Veterans2Tech», аби дізнатися про навчальні програми, кар’єрні перспективи в IT та можливості перекваліфікації для ветеранів.

Як ,повідомляє РЕДПОСТ 7 жовтня в Харкові пройшов ярмарок кар’єрних можливостей для ветеранів у межах проєкту «Veterans2Tech», організованого Kharkiv IT Cluster спільно з Харківською міською радою та Харківською обласною військовою адміністрацією.

У заході взяли участь понад 150 осіб, серед яких – представники понад 20 компаній, кар’єрні консультанти та ветерани, зацікавлені в розвитку у сфері IT.

«Ветерани повертаються з фронту з навичками, які цінує будь-яка IT-команда: відповідальність, витривалість, робота у стресі та командна взаємодія. Наше завдання — допомогти правильно “упакувати” цей досвід та відчинити двері в нові професії», – зазначила виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Під час події представили онлайн-колекцію навчальних програм з основ програмування, тестування, кібербезпеки та інших напрямів IT. Також організатори презентували профорієнтаційний курс, до якого можна долучитися за посиланням, та чат учасників — тут.

Крім того, ветеранів запросили взяти участь у профорієнтаційних іграх. Найближча така гра відбудеться 13 жовтня в Харкові, зареєструватися можна за посиланням.

