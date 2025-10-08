    
08.10.2025  16:00   Віталій Хіневич

Харківські комунальники розповіли, як підтримують дороги у належному стані

КП «Шляхрембуд» продовжує щоденну роботу з утримання дорожньої інфраструктури міста.

 
Тривають поточні ремонти вулично-дорожньої мережі, нанесення розмітки, упорядкування тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, а також відновлення асфальтобетонного покриття в місцях розриття інженерних служб міста, передає РЕДПОСТ.
 
Бригади підприємства працюють у різних районах міста. Наприклад, продовжуються ремонтні роботи по вул. Кооперативна, наразі там вже укладено нижній шар асфальтобетону. По вул. Євгенія Єніна фахівці відновлюють покриття тротуару.
 
Окрім цього, по вул. Москалівська було виконано ремонт внутрішньоквартальної дороги. 
 
 
Сьогодні на міських вулицях працює 210 одиниць спецтехніки та 191 дорожній робітник.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Бучми триває відновлення житлової багатоповерхівки, яка була пошкоджена під час обстрілів у 2022 році.
 
Тэги:  дороги, харків
