08.10.2025 16:09 Рита Парфенова

На Харківщині українські військові відбили понад десять атак окупантів

Сили оборони стримують російські війська на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках – відбито понад десять атак. На окремих ділянках тривають бої.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили 15 ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, а також у напрямку Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського та Липців.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили дві з чотирьох атак противника в районі Куп’янська та в напрямку Курилівки. Бойові дії тривають.

