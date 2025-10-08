    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині українські військові відбили понад десять атак окупантів
08.10.2025  16:09   Рита Парфенова

На Харківщині українські військові відбили понад десять атак окупантів

Сили оборони стримують російські війська на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках – відбито понад десять атак. На окремих ділянках тривають бої.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили 15 ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, а також у напрямку Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського та Липців.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили дві з чотирьох атак противника в районі Куп’янська та в напрямку Курилівки. Бойові дії тривають.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти вдарили по Дергачах касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч».

 

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
