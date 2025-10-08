На Харківщині українські військові відбили понад десять атак окупантів

Сили оборони стримують російські війська на Південно–Слобожанському та Куп’янському напрямках – відбито понад десять атак. На окремих ділянках тривають бої.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили 15 ворожих атак у районах Вовчанська, Западного, Довгенького, а також у напрямку Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського та Липців.
На Куп’янському напрямку українські військові відбили дві з чотирьох атак противника в районі Куп’янська та в напрямку Курилівки. Бойові дії тривають.
