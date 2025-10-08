    
08.10.2025  16:20   Віталій Хіневич

Харківські митники з початку року зафіксували порушень на майже 6 млн гривень

Після виявлення порушення митних правил митники складають відносно порушників протоколи на підставі митного законодавства, в залежності від протиправних дій та нанесення збитків державі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.
 
Серед найпоширеніших видів правопорушень, виявлених співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці протягом 9 місяців 2025 року: 
 
  • приховування від митного контролю (ст.483 МКУ) - 13 справ ;
  • порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів (ст. 469 МКУ) - 8 справ;
  • порушення умов переробки (ст. 480 МКУ) - 7 справ;
  • неправомірне зменшення митних платежів (ст. 485 МКУ) - 3 справи;
  • порушення строків доставлення товарів, транспортних засобів до митного органу призначення (ст. 481 МКУ ) - 3 справи;
  • порушення строків транзитного переміщення товарів (ст.470 МКУ) 2 справи;
  • недекларування товарів комерційного призначення (ст.472 МКУ) 1 справа.
Враховуючи характер та ступінь вчиненого порушення, обставин справи, накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів, а в деяких випадках суд застосовує конфіскацію предметів правопорушення.
 
Так, протягом січня-вересня 2025 року: 
 
  • заведено 37 справ про порушення митних правил на суму понад 6 млн грн; 
  • розглянуто 24 справи про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 390 тис грн; 
  • стягнуто штрафів з урахування накладених раніше на суму 870 тис грн;
  • на розгляд до суду митницею направлено 17 справ про ПМП на суму понад 6 млн грн;
  • за результатами розгляду справ судом прийнято рішення про накладення штрафів на суму 2,6 млн грн, застосовано конфіскації на суму 985 тис грн, стягнуто штрафів на суму 851 тис гривень.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська митниця перерахувала понад 1,7 млрд грн до бюджету країни з початку року.
 
