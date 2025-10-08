08.10.2025 16:20 Віталій Хіневич

Харківські митники з початку року зафіксували порушень на майже 6 млн гривень

Після виявлення порушення митних правил митники складають відносно порушників протоколи на підставі митного законодавства, в залежності від протиправних дій та нанесення збитків державі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.

Серед найпоширеніших видів правопорушень, виявлених співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської митниці протягом 9 місяців 2025 року:

приховування від митного контролю (ст.483 МКУ) - 13 справ ;

порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів (ст. 469 МКУ) - 8 справ;

порушення умов переробки (ст. 480 МКУ) - 7 справ;

неправомірне зменшення митних платежів (ст. 485 МКУ) - 3 справи;

порушення строків доставлення товарів, транспортних засобів до митного органу призначення (ст. 481 МКУ ) - 3 справи;

порушення строків транзитного переміщення товарів (ст.470 МКУ) 2 справи;

недекларування товарів комерційного призначення (ст.472 МКУ) 1 справа.

Враховуючи характер та ступінь вчиненого порушення, обставин справи, накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафів, а в деяких випадках суд застосовує конфіскацію предметів правопорушення.

Так, протягом січня-вересня 2025 року:

заведено 37 справ про порушення митних правил на суму понад 6 млн грн;

розглянуто 24 справи про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 390 тис грн;

стягнуто штрафів з урахування накладених раніше на суму 870 тис грн;

на розгляд до суду митницею направлено 17 справ про ПМП на суму понад 6 млн грн;

за результатами розгляду справ судом прийнято рішення про накладення штрафів на суму 2,6 млн грн, застосовано конфіскації на суму 985 тис грн, стягнуто штрафів на суму 851 тис гривень.

