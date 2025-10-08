08.10.2025 16:30 Рита Парфенова

Харків’янин отримав 5 років ув’язнення за проросійську агітацію та зберігання зброї

53-річного харків’янина засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення проросійської пропаганди та незаконне зберігання зброї.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, суд визнав винним мешканця Харківської області, який відкрито підтримував дії російських окупантів і зберігав бойові припаси у власному будинку.

Слідство встановило, що восени 2024 та взимку 2025 років чоловік публікував у проросійських телеграм-каналах повідомлення, що виправдовували агресію рф проти України, та дискредитував українських військових.

За даними СБУ, під час обшуку в його оселі оперативники виявили гранатомет, боєприпаси, засоби зв’язку й техніку, на якій зберігалися докази злочинної діяльності. Лінгвістична експертиза підтвердила факти публікацій, що мали інформаційно-підривний характер.

На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ та Нацполіція затримали адміністратора Телеграм-каналу, який поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.