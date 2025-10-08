Харків’янин отримав 5 років ув’язнення за проросійську агітацію та зберігання зброї

53-річного харків’янина засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення проросійської пропаганди та незаконне зберігання зброї.
Слідство встановило, що восени 2024 та взимку 2025 років чоловік публікував у проросійських телеграм-каналах повідомлення, що виправдовували агресію рф проти України, та дискредитував українських військових.
За даними СБУ, під час обшуку в його оселі оперативники виявили гранатомет, боєприпаси, засоби зв’язку й техніку, на якій зберігалися докази злочинної діяльності. Лінгвістична експертиза підтвердила факти публікацій, що мали інформаційно-підривний характер.
На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Комментариев: 0
День випробовує терпіння і гнучкість, але обіцяє нові можливості для тих, хто діє розумно. Зірки радять не поспішати з рішеннями й довіряти інтуїції – вона підкаже правильний шлях.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Суттєвих опадів не очікується.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
влажность:
давление:
ветер: