08.10.2025 13:00 Дмитро Колонєй
СБУ та Нацполіція затримали адміністратора Телеграм-каналу, який поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові
Викрито мешканця Харкова, який поширював інформацію про ТЦК та публікував фейки російської пропаганди.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився технічний працівник одного з провідних університетів Харкова. Він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова» та
-
поширював у мережі існуючі ворожі матеріали,
-
ідейно створював «новини» самостійно, використовуючи прокремлівські наративи.
-
окремі його публікації мали відверто провокативний характер щодо приниження представників окремих конфесій та розпалювання релігійної ворожнечі.
-
створював спеціальні дописи-інструкції для перешкоджання працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території регіону.
Його «план спілкування» зі співробітниками ТЦК та СП містив в собі відверто підбурювальний характер, спрямований на зрив мобілізації та створення конфліктних ситуацій.
Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітатора на користь країни-агресорки
Під час обшуків за місцем його проживання вилучено
-
комп’ютерну техніку,
-
смартфони,
-
документи із доказами незаконних дій.
На підставі зібраних правоохоронцями доказів фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
-
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
-
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
-
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань).
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших учасників проросійського руху та притягнення їх до відповідальності.
