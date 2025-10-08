    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події СБУ та Нацполіція затримали адміністратора Телеграм-каналу, який поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові
08.10.2025  13:00   Дмитро Колонєй

СБУ та Нацполіція затримали адміністратора Телеграм-каналу, який поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові

Викрито мешканця Харкова, який поширював інформацію про ТЦК та публікував фейки російської пропаганди.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився технічний працівник одного з провідних університетів Харкова. Він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова» та
 
  • поширював у мережі існуючі ворожі матеріали,
  • ідейно створював «новини» самостійно, використовуючи прокремлівські наративи.
  • окремі його публікації мали відверто провокативний характер щодо приниження представників окремих конфесій та розпалювання релігійної ворожнечі.
  • створював спеціальні дописи-інструкції для перешкоджання працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території регіону.
 
Його «план спілкування» зі співробітниками ТЦК та СП містив в собі відверто підбурювальний характер, спрямований на зрив мобілізації та створення конфліктних ситуацій.
 
Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітатора на користь країни-агресорки
 
Під час обшуків за місцем його проживання вилучено
  • комп’ютерну техніку,
  • смартфони,
  • документи із доказами незаконних дій.
 
На підставі зібраних правоохоронцями доказів фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ⁠⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань).
 
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших учасників проросійського руху та притягнення їх до відповідальності.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть бойовика «днр», який публічно підтримував агресію росіян та дякував окупантам за «гуманність».
 
