    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Винуватець смертельної ДТП у Харківській області отримав 10 років ув'язнення
08.10.2025  12:50   Віталій Хіневич

Винуватець смертельної ДТП у Харківській області отримав 10 років ув'язнення

Прокурори довели, що у червні 2024 року по Харківському шосе поблизу села Черкаська Лозова чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив допустиму швидкість.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік не впорався з керуванням: авто з’їхало в кювет, перекинувшись на дах.
 
Двоє пасажирів — чоловік і жінка — отримали травми. Водій, усвідомлюючи їхній стан, не викликав медиків і залишив місце події. Обидва потерпілі загинули на місці.
 
Раніше, у листопаді 2023 року, суд вже позбавив чоловіка права керування транспортними засобами на один рік, але він умисно проігнорував рішення та знову сів за кермо.
 
Під час судового розгляду харківʼянин визнав свою вину частково, додавши, що ДТП нібито сталася через дії пасажирки, яка заважала йому керувати автомобілем.
 
Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харківщини врятували постраждалих у ДТП.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік узяв товар у магазині та, не розрахувавшись за нього, утік 07.10 Надзвичайні події Порушників ПДР у Харкові притягнули до відповідальності 07.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік застрелив собаку у власному дворі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 