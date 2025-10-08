08.10.2025 12:50 Віталій Хіневич

Винуватець смертельної ДТП у Харківській області отримав 10 років ув'язнення

Прокурори довели, що у червні 2024 року по Харківському шосе поблизу села Черкаська Лозова чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив допустиму швидкість.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік не впорався з керуванням: авто з’їхало в кювет, перекинувшись на дах.

Двоє пасажирів — чоловік і жінка — отримали травми. Водій, усвідомлюючи їхній стан, не викликав медиків і залишив місце події. Обидва потерпілі загинули на місці.

Раніше, у листопаді 2023 року, суд вже позбавив чоловіка права керування транспортними засобами на один рік, але він умисно проігнорував рішення та знову сів за кермо.

Під час судового розгляду харківʼянин визнав свою вину частково, додавши, що ДТП нібито сталася через дії пасажирки, яка заважала йому керувати автомобілем.

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

