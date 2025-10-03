    
03.10.2025  12:25   Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували постраждалих у ДТП

Під час чергової евакуації пацієнтів до міста Києва дві бригади Харківського Центру ЕМД опинилися на місці дорожньо-транспортної пригоди на трасі неподалік міста Пирятин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Миттєво оцінивши ситуацію, медики зупинилися та надали постраждалим невідкладну допомогу. 
 
«Далі пацієнтів передали колегам із Пирятинської служби ЕМД для подальшого транспортування.
 
Професійність, злагодженість і рішучість бригад ЕМД N 201, 214 дозволили швидко стабілізувати стан людей та зберегти їх життя», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася смертельна ДТП.
 
