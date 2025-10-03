Медики Харківщини врятували постраждалих у ДТП

Під час чергової евакуації пацієнтів до міста Києва дві бригади Харківського Центру ЕМД опинилися на місці дорожньо-транспортної пригоди на трасі неподалік міста Пирятин.
3 жовтня 2025 року сприятиме змінам і новим можливостям. День обіцяє несподівані зустрічі та ідеї, які можуть вплинути на майбутнє.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
