30.09.2025 12:50 Віталій Хіневич

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Трагедія сталася 29 вересня близько 16:00 в місті Берестин по вулиці Полтавська.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

По прибутті на місце події встановлено, що 21-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та здійснив наїзд на жінку, яка рухалася на скутері. Внаслідок зіткнення 62-річна потерпіла отримала травми несумісні з життям.

За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП, призначено необхідні експертизи.

Поліція закликає водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі, аби зберегти життя та здоров’я усіх його учасників.

