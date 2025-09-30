Водій Toyota в стані сп’яніння спричинив ДТП на Полтавському Шляху в Харкові

Удень 29 вересня у Харкові сталась ДТП за участю водія, який не впевнився у безпечності руху та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські оперативно оформили правопорушення.
Близько 14:00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Полтавський Шлях. На місці події правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на припарковану машину, не переконавшись у безпеці руху.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестера «Драгер», який показав 0,43 проміле. Результат огляду водій визнав.
Поліцейські відсторонили кермувальника від керування та склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.
