Ігор Терехов: Асоціація прифронтових міст та громад сприятиме вирішенню багатьох проблем

Новостворена Асоціація прифронтових міст та громад ставить перед урядом низку питань стосовно належного утримання цих територій.



Про це сьогодні, 30 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова, голова Асоціації Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що громади, які приєдналися до Асоціації, мають спільні проблеми для невідкладного вирішення і за можливості діляться одне з одним набутим досвідом.

«Зокрема, ми ставимо перед урядом питання щодо формування бюджету. Нам важко, бо ми перебуваємо під постійними обстрілами, але, попри це, люди у нас залишаються і живуть. Щоб їм допомогти, нам необхідна державна підтримка. Також у рамках роботи Асоціації обговорюються проблеми з розмінування територій, страхування воєнних ризиків, ПДФО тощо», - розповів мер.

