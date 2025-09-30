    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов: Асоціація прифронтових міст та громад сприятиме вирішенню багатьох проблем
30.09.2025  12:20   

Ігор Терехов: Асоціація прифронтових міст та громад сприятиме вирішенню багатьох проблем

Новостворена Асоціація прифронтових міст та громад ставить перед урядом низку питань стосовно належного утримання цих територій.


Ігор Терехов: Асоціація прифронтових міст та громад сприятиме вирішенню багатьох проблем
Про це сьогодні, 30 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова, голова Асоціації Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він зазначив, що громади, які приєдналися до Асоціації, мають спільні проблеми для невідкладного вирішення і за можливості діляться одне з одним набутим досвідом. 
 
«Зокрема, ми ставимо перед урядом питання щодо формування бюджету. Нам важко, бо ми перебуваємо під постійними обстрілами, але, попри це, люди у нас залишаються і живуть. Щоб їм допомогти, нам необхідна державна підтримка. Також у рамках роботи Асоціації обговорюються проблеми з розмінування територій, страхування воєнних ризиків, ПДФО тощо», - розповів мер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що форум Асоціації прифронтових міст та громад пройшов у Харкові.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
