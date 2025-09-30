    
30.09.2025  12:05   Віталій Хіневич

Екологи назвали збитки від ворожого удару по підприємству в Чугуєві

Державна екологічна інспекція у Харківській області продовжує роботу по визначенню розмірів збитків, заподіяних довкіллю внаслідок військової агресії російської федерації.

 
Так, 04.07.2025 внаслідок ударів безпілотними літальними апаратами з боку російської федерації по території підприємства в місті Чугуєві Харківської області, зазнали руйнувань та пошкоджень офісні та складські будівлі та споруди, а також сталася пожежа, передає РЕДПОСТ.
 
В результаті вищевказаної події відбулось засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, а внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапили забруднюючі речовини.
 
Після обробки всіх даних згідно із відповідними методиками Інспекцією проведені розрахунки розмірів шкоди, заподіяних внаслідок засмічення земельних ресурсів відходами та неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря, загальний розмір шкоди склав щонайменше 37 мільйонів 380 тисяч грн.
 
Матеріали по даним фактам передані до правоохоронних органів для подальшого вжиття заходів відповідно до законодавства України та норм міжнародного права.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини здійснили понад пів сотні виїздів. Більшість викликів стосувалася пожеж у природних екосистемах.
 
