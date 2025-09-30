30.09.2025 12:00 Рита Парфенова

СБУ та поліція викрили шахрайську схему проти звільнених з полону захисників

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції нейтралізували угруповання, яке ошукувало військових після повернення з російського полону.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, кіберфахівці СБУ разом із Нацполіцією викрили злочинне угруповання на півдні країни, яке видурювало гроші у військових, що нещодавно повернулися з полону.

Організатором виявився 20-річний одесит, раніше засуджений за шахрайство, який під час іспитового терміну разом із спільниками збирав персональні дані захисників.

Шахраї телефонували потерпілим і представлялися співробітниками СБУ. Вони переконували військових, що їм належить додаткова державна виплата, і для її «отримання» вимагали дані банківських рахунків та SMS-коди. Кошти переводилися на контрольовані рахунки або заволодівалися банківськими картками через поштові сервіси. Витрачали гроші у магазинах та знімали готівку.

Під час обшуків у зловмисників вилучено банківські картки, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи з персональними даними потерпілих і потенційних жертв.

Двом активним учасникам вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу:

ч.ч. 1, 2 ст. 255 – створення та керівництво злочинною організацією;

ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 – шахрайство із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у складі організації.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників схеми та притягнення їх до відповідальності.

Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

