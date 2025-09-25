25.09.2025 10:00 Рита Парфенова

СБУ затримала агентку, яка шпигувала для росіян на Ізюмському напрямку

На Харківщині Служба безпеки викрила 23-річну коригувальницю ворожих дій, яка збирала дані про позиції українських військ.

Співробітники СБУ затримали ще одну російську агентку на Харківщині. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони на Ізюмському напрямку на замовлення ворога.

Російські спецслужби планували використати зібрану інформацію для підготовки наступальних операцій та прориву лінії фронту. За даними слідства, 23-річна місцева мешканка потрапила у поле зору ворога під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.

У травні цього року фігурантка відновила контакт із спецслужбами РФ і отримала завдання збирати дані про пункти базування українських підрозділів поблизу передової. Для цього вона обходила місцевість та фіксувала об’єкти, де, на її думку, розташовувалися українські війська.

В якості прикриття агентка вигадала легенду про відвідування родичів у зоні бойових дій. Під час обшуку співробітники СБУ вилучили смартфон із скріншотами гугл-карт, де відзначалися потенційні цілі для атак ворога.

За результатами розслідування слідчі повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

