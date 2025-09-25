Слобожанські «Скіфи» покзали, як ліквідують ворога на Харківщині (відео)

Розвідка та БПЛА бригади «Скіф» за добу виявили та знищили кілька груп загарбників на передовій.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ, на Південно-Слобожанському напрямку розвідники бригади виявили рух ворожих сил. Спроби противника сховатися в хащах не мали успіху – дрон українських військових відпрацював на ураження, ворог був нейтралізований.
У другому епізоді схованка російських військових була виявлена завдяки пильності гвардійців. Бойова група «Скіфів» задіяла БПЛА для точкового удару по укриттю, завдавши противнику значних втрат.
Раніше РЕДПОСТ писав про вдосконалення навичок у підземних класах Слобожанськими «Скіфами».
