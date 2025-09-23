    
Главная Новини Харкова Армія Підготовка без скупченості: Слобожанські «Скіфи» вдосконалюють навички у підземних класах (фото)
23.09.2025  12:02   Рита Парфенова

Підготовка без скупченості: Слобожанські «Скіфи» вдосконалюють навички у підземних класах (фото)

Гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» постійно поновлюють знання та навички, готуючись до бойових дій навіть у складних умовах війни.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ, старі радянські полігони вже не відповідають сучасним вимогам навчання, тож їхні можливості для підготовки військ істотно обмежені. Постійні удари сил оборони України по позиціях та навчальним центрам противника довели свою ефективність, але ворог адаптується до сучасної війни, тому недооцінювати небезпеку для наших бійців не можна.

Досвід бойової піхоти давно показав: глибше підготовка — довше життя. Саме тому сучасні навчання Слобожанських «Скіфів» проводяться під землею. Навчальні класи, стрільбища та тренажери розташовані по всій області, що дозволяє уникнути скупченості особового складу і забезпечує безпеку під час занять.

На одному з таких полігонів проводили практичне заняття з кулеметів. Гвардійці знайомилися з найбільш поширеними моделями в НГУ — модернізованим кулеметом Калашникова та Браунінгом М2. Інструктори подають матеріал доступно та цікаво, приділяючи увагу кожному аспекту роботи зі зброєю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що звичайні трактористи й водії стають на захист Харківщини у складі танкових екіпажів 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України.

Тэги:  нгу скіф, зброя, блокпост, харків
