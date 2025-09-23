23.09.2025 12:15 Віталій Хіневич

У Харкові чоловік здійснив розбійний напад на фінансову установу

22 вересня до фінансової установи, що надає позики, зайшов невідомий чоловік, присів на місце клієнта та бажав оформити кредит.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході спілкування с касиром зловмисник повідомив їй, що це пограбування та дістав зі свого рюкзака канцелярський ніж. Погрожуючи, він вимагав від жінки віддати всі гроші з каси.

В результаті проведення оперативних дій було затримано чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчим відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті за скоєний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

38-річному зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що суд у Харкові розгляне справу чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ.