Суд у Харкові розгляне справу чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка за хуліганство із застосуванням зброї та насильства.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).
За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався ввечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вул. 92-ї бригади. Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.
Під час суперечки нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у потерпілого. Коли потерпілий упав, він продовжив бити його руками й ногами, намагався придушити.
Того ж дня правоохоронці затримали нападника, який наразі перебуває під вартою.
Обвинувальний акт направлено до Індустріального районного суду м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років ув’язнення.
