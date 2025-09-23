23.09.2025 11:41 Рита Парфенова

Суд у Харкові розгляне справу чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка за хуліганство із застосуванням зброї та насильства.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За матеріалами досудового розслідування, інцидент стався ввечері 3 серпня 2025 року біля будинку на вул. 92-ї бригади. Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.

Під час суперечки нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у потерпілого. Коли потерпілий упав, він продовжив бити його руками й ногами, намагався придушити.

Того ж дня правоохоронці затримали нападника, який наразі перебуває під вартою.

Обвинувальний акт направлено до Індустріального районного суду м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років ув’язнення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини вдарив ножем працівника ТЦК та намагався втекти.