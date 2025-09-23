    
Главная Новини Харкова Спорт Каразінці стали переможцями та призерами Кубку Харкова з роликового спорту
23.09.2025  11:50   Віталій Хіневич

Каразінці стали переможцями та призерами Кубку Харкова з роликового спорту

14 вересня 2025 року відбувся другий етап Кубку Харкова з роликового спорту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 
За результатами змагань переможцями та призерами стала команда Karazin Skate Division Club, до якої увійшли стали студенти Каразінського університету. 
 
Звання чемпіонів вибороли Кирило Труш (факультет геології, географії, рекреації та туризму), Сніжана Ковригіна (навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія»), Наталья Шальнова (медичний факультет), а Альона Бєлозьорова (медичний факультет) стала срібним призером змагань.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що уХаркові відбулися незвичні змагання бігунів.
 
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Спорт У Харкові відбулися спортивні змагання на честь полеглих захисників України 21.09 Спорт У Харкові відбулися незвичні змагання бігунів (фото)   21.09 Спорт Харків визначив переможців з бадмінтону на «Спартакіаді-2025»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 