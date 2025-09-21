    
Главная Фото Спорт У Харкові відбулися незвичні змагання бігунів (фото)
21.09.2025  21:16   

У Харкові відбулися незвичні змагання бігунів (фото)

У Харкові відбулися унікальні спортивні змагання, в яких взяло участь 120 учасників - «Kharkiv parking run».

Харків, спорт, біг, парковка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Бігуни, як професіонали так і початківці, долали дистанцію в один чи три кілометри по гвинтовій багаторівневій парковці.
 
"Під патронатом Харківського міського голови Олександра Терехова пройшов забіг на паркінгу. Це перший такий забіг в Україні. Харків, як завжди, попереду всіх. Харків – це спортивне місто. 
 
У нас дуже багато було заявок. Дуже багато хто хотів пробігти ці дистанції. На жаль, кількість спортсменів обмежена у зв'язку з заходами безпеки. Також приймали участь і діти, які бігли дистанцію один кілометр зі своїми батьками. Також є військовослужбовці, ветерани в сьогоднішньому забігу.
 
Кожен учасник забігу отримав пам'ятну медаль, а переможці та призери отримали медалі за перше, друге, третє місця та подарунки" - розповідає Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, спорт, парковка, забіг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Надзвичайні події У Куп’янську жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі 21.09 Надзвичайні події Внаслідок обстрілу пошкоджено котельню в Чугуєві 21.09 Надзвичайні події ДСНС Харківщини гасить лісову пожежу біля села Борщівка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 