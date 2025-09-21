21.09.2025 21:16

У Харкові відбулися незвичні змагання бігунів (фото)

У Харкові відбулися унікальні спортивні змагання, в яких взяло участь 120 учасників - «Kharkiv parking run».



Фото: Василь Голосний /



Бігуни, як професіонали так і початківці, долали дистанцію в один чи три кілометри по гвинтовій багаторівневій парковці. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Бігуни, як професіонали так і початківці, долали дистанцію в один чи три кілометри по гвинтовій багаторівневій парковці.

"Під патронатом Харківського міського голови Олександра Терехова пройшов забіг на паркінгу. Це перший такий забіг в Україні. Харків, як завжди, попереду всіх. Харків – це спортивне місто.

У нас дуже багато було заявок. Дуже багато хто хотів пробігти ці дистанції. На жаль, кількість спортсменів обмежена у зв'язку з заходами безпеки. Також приймали участь і діти, які бігли дистанцію один кілометр зі своїми батьками. Також є військовослужбовці, ветерани в сьогоднішньому забігу.

Кожен учасник забігу отримав пам'ятну медаль, а переможці та призери отримали медалі за перше, друге, третє місця та подарунки" - розповідає Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.



