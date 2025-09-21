У Куп’янську жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі

21 вересня в місті Куп’янськ стався підрив на вибухонебезпечному предметі. Постраждала жінка перебуває у важкому стані.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр координації протимінної діяльності повідомив, що 21 вересня 2025 року близько 16:00 у місті Куп’янськ стався підрив на вибухонебезпечному предметі.
Внаслідок вибуху постраждала жінка, її стан медики оцінюють як важкий. У потерпілої діагностовано відкриту рану та перелом ноги. Тип боєприпасу та обставини інциденту встановлюються.
Фахівці наголошують, що рівень мінної небезпеки в Харківській області залишається критично високим. Вони закликають громадян бути максимально уважними та в разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номерами 0800 33 10 40, 101, 102 або 112.
